Taffarel assina pelo Liverpool, mas mantém cargo na seleção brasileira

Cláudio Taffarel vai ser o treinador de guarda-redes do Liverpool, mesma função que já ocupa na seleção do Brasil.

O brasileiro Cláudio Taffarel vai ser treinador de guarda-redes do Liverpool, mas mantém o mesmo cargo na seleção brasileira de futebol, informou esta terça-feira o emblema da Liga inglesa.

"O Liverpool Football Club pode anunciar que fechou um acordo com Cláudio Taffarel para se juntar à equipa principal do clube, com a lenda do Brasil a assumir o papel de treinador de guarda-redes", escreveram os reds, que contam com o português Diogo Jota no plantel.

Segundo o comunicado publicado pelo emblema inglês no sítio oficial na Internet, o antigo guarda-redes e internacional pelo Brasil em mais de 100 ocasiões irá acumular as mesmas funções na seleção canarinha.

Nos reds, Taffarel, de 55 anos, irá integrar a equipa técnica de guarda-redes composta por John Achterberg e Jack Robinson, assim que obtiver o visto de trabalho.

Como jogador, defendeu as cores do Internacional, Atlético Mineiro, Parma, Reggiana e Galatasaray, tendo feito parte da seleção brasileira que venceu o Mundial de 1994.