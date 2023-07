Tadic pode ser orientado por um português após rescindir com o Ajax

Internacional sérvio apontado ao futebol da Arábia Saudita.

Dusan Tadic pode ter na Arábia Saudita a próxima aventura da carreira. Fabrizio Romano, jornalista especialista em questões de mercado, adianta que o internacional sérvio é desejado pelo Al Khaleej, que tem o português Pedro Emanuel como treinador.

O experiente avançado de 34 anos solicitou a rescisão de contrato com o Ajax, onde era uma estrela, apesar de o vínculo entre as duas partes ser válido até 30 de junho de 2024. A falta de qualidade do plantel e o tímido investimento no mercado terão sido os motivos que ditaram a despedida, segundo a imprensa dos Países Baixos.

"A decisão de deixar o clube foi muito difícil de tomar. No entanto, acredito que este é o momento certo. Não apenas para mim, mas também para o clube recomeçar. Vivemos no Ajax grandes sucessos, que me proporcionaram uma sensação indescritível, que nunca experimentei antes na carreira. Se depender de mim, este não é um adeus definitivo. Serei para sempre jogador do Ajax e espero voltar a Amesterdão em breve, numa função distinta, como treinador", afirmou Tadic na hora do adeus.

Tadic nasceu em 20 de novembro de 1988, em Bačka Topola, na ex-Jugoslávia e rumou ao futebol inglês, para o Southampton, de onde se transferiria, em 2018, para o Ajax, pelo qual fez a sua estreia a 25 de julho desse ano, na receção aos austríacos do Sturm Graz (2-0), na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Na sua primeira época no Ajax, 2018/2019, conquistou a dobradinha e teve um papel importante na campanha europeia que até às meias-finais da Liga dos Campeões, somando desde a sua estreia três títulos e duas Taças dos Países Baixos, além de diversos prémios individuais, e 241 partidas, nas quais marcou 105 golos.