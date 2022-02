TAD adia castigo de interdição do estádio aplicado ao Bétis

Emblema espanhol fora punido, a 19 de janeiro, com a realização de dois desafios caseiros num outro recinto. Em causa, os danos sofridos por Jórdan no dérbi local

O Tribunal Administrativo do Desporto adiou o eventual cumprimento do castigo de dois jogos fora de casa, enquanto visitado, aplicado ao Bétis - devido à agressão sobre Jórdan (Sevilha), ao aceitar uma medida cautelar apresentada pelo clube.

A decisão, anunciada esta quarta-feira pelo Bétis, permite à turma dos portugueses Rui Silva e William Carvalho, atuarem, no próximo domingo, no relvado do Benito Villamarín com a presença de público nas bancadas do estádio.

A 19 de janeiro, o Bétis foi punido com a realização de dois jogos, enquanto equipa visitada, num outro estádio, castigo este aplicado pela Federação Espanhola.

A 15 de janeiro, durante o encontro entre os arquirrivais sevilhanos em jogo da Taça do Rei, Jordán, médio do Sevilha foi atingido, na cabeça, por um tubo PVC, arremessado desde as bancadas do Benito Villamarín, por um adepto da casa.

O incidente obrigou, primeiro, à suspensão do encontro, por ordem imediata do árbitro, durante mais de uma hora (os sevilhanos não permaneceram no relvado à espera por considerarem que não estava garantida segurança) e, posteriormente, ao adiamento para o dia seguinte, tendo o Bétis vencido o Sevilha, por 1-0.

Durante o reatar da partida, Jordán esteve em observação em casa após ter dado entrada, pouco depois de ter sido atingido com violência, num hospital local.

A Real Federação Espanhola de Futebol, através do comité de competição, deu como "provado, tendo em conta os factos declarados no presente processo", que as "medidas tomadas pela Real Betis Balompié, SAD para evitar incidentes públicos "provaram ser insuficientes", base essa que sustenta tipo de castigo aplicado.

A sanção foi, entretanto, atenuada pela RFEF após o Bétis ter submetido um recurso, na passada segunda-feira, ao Comité de Apelo do organismo, que propôs, então, o "fecho parcial" do estádio Benito Villamarín em dois jogos da La Liga.