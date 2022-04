Tacconi, ex-Juventus, luta pela vida após sofrer AVC

Antigo guarda-redes da Juventus e da "Squadra Azzurra" dera entrada anteontem num hospital. Está estável mas os próximos dias serão decisivos. O italiano fazia parte da equipa da Juventus que conquistou a Taça das Taças de 1984 frente ao FC Porto, na célebre final de Basileia. Um ano depois, ganhou a Taça dos Campeões, após a tragédia de Heysel.

É um dos nomes grandes do futebol italiano e europeu da década de 80 e agora, aos 64 anos, Stefano Tacconi encontra-se a lutar pela vida no serviço de neurologia de um hospital transalpino, em Alexandria, depois de ter dado entrada sábado, vítima de acidente vascular cerebral (AVC).

Ontem divulgado, o relatório do médico responsável, detalhou a situação do antigo guarda-redes da Juventus e da seleção italiana: "Stefano Tacconi deu entrada no hospital a 23 de abril, na sequência de uma hemorragia cerebral causada pela rutura de um aneurisma. De imediato se percebeu ser uma situação grave, tendo sido submetido a exames e a tratamento durante a noite para evitar uma segunda hemorragia. De momento, as condições permanecem graves mas estáveis e, neste caso, estável é considerado favorável".

Segundo o clínico, apenas nos próximos dias será possível ter uma ideia mais precisa do estado deste "gigante" das balizas, que com 1,92 metros de altura foi uma figura marcante e dono de um palmarés respeitável.

Vestiu a camisola da "Vecchia Signora" entre 1983/84 e 1991/92 e logo na primeira época ganhou o primeiro de dois campeonatos italianos e a Taça das Taças, cuja final disputou frente ao FC Porto (2-1 para a Juve, na célebre final de Basileia).

Na época seguinte, venceria a Taça dos Campeões Europeus, diante do Liverpool, num jogo marcado pela morte de 39 adeptos, na sua maioria italianos, esmagados pelos "hooligans" do Liverpool que invadiram o seu setor - a tragédia do Heysel significou ainda o afastamento de clubes de Inglaterra da Europa por cinco anos e o Liverpool por seis.

Taça Intercontinental, Taça UEFA e Taça de Itália são outros troféus ganhos por Tacconi, que fez 475 jogos na carreira, 387 deles na Série A italiana.