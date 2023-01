Taça: Nápoles surpreendido pelo último classificado, que está no caminho de Mourinho

Desaire nas grandes penalidades para o líder destacado da Serie A, após empate a dois golos no final dos 120 minutos. Felix Afena-Gyan, ex-pupilo de Mourinho, foi decisivo

O Nápoles, líder destacado da Serie A, está fora da Taça de Itália. A equipa de Spalletti foi surpreendida, em casa, pelo último classificado do campeonato, que resistiu com menos um para vencer nas grandes penalidades, após o 2-2.

Os visitantes entraram melhor e marcaram ao minuto 18, por Pickel. O Nápoles deu a volta, por Juan Jesus e Simeone, antes de Felix Afena-Gyan, a três minutos dos 90, restabelecer a igualdade.

Depois de um prolongamento sem golos, a Cremonese, que resistiu com menos um a partir do minuto 100, venceu nas grandes penalidades, por 4-5, com Gyan, ex-pupilo de José Mourinho, a ser decisivo. A Roma, do técnico português, é, precisamente, o adversário nos quartos da Taça de Itália.