Taça do Rei: Félix marca na vitória do Atlético, Gijon e Girona causam surpresa

Os secundários Gijon e o Girona eliminaram o Villarreal e o Osasuna, com João Félix a marcar na goleada do Atlético de Madrid nos 16 avos de final da Taça do Rei.

Maior proeza a do Gijon, 12º classificado da II Liga, por ter afastado da prova uma equipa que luta pelos lugares cimeiros da I Liga e habitual participante nas provas europeias, o Villarreal, mas a verdade é que o seu treinador, Unai Emery, fez muitas poupanças.

Unai Emery apresentou apenas a sua dupla de centrais titular, em relação ao jogo anterior para a I Liga, frente ao Levante, Raul Albiol e Pau Torres, o que significa um grande número de alterações, a poucos dias de receber o Atlético Madrid já no domingo, para o campeonato.

O Villarreal ainda chegou a adiantar-se no marcador, por Raul Albiol, aos 48 minutos, mas o Gijon deu a volta ao resultado aos 67 e 88, com golos do avançado montenegrino Urros Djurdjevic e do lateral direito ucraniano Bogdan Milanovic.

Já o Girona adiantou-se bem cedo no marcador, logo aos seis minutos, pelo lateral esquerdo David Junca, e manteve-se até final com essa vantagem, numa partida em que ficou bem patente o equilíbrio de valores que há entre o sexto classificado da II Liga e o 14º da I Liga.

Nos outros jogos de hoje dos 16 avos de final, as equipas da I Liga acabaram por seguir em frente na prova, com maior ou menor dificuldade, nomeadamente o Atlético Madrid, o Sevilha, o Cadiz, o Athletic Bilbau e o Elche.

O treinador argentino Diego Simeone optou por não facilitar e tentar resolver a partida frente ao Rayo Majadahonda, do terceiro escalão, apresentando uma equipa muito próxima da que é habitualmente titular, com Angel Correia e Antoine Griezmman no banco, mas com a dupla Luís Suárez e Matheus Cunha, também utilizada regularmente na frente de ataque.

Na defesa e no meio-campo jogou com habituais titulares e cedo resolveu a questão, com dois golos aos 17, 26 e 41 minutos, por Matheus Cunha, Renan Lodi e Luís Suarez, vantagem que ampliaria na segunda parte com mais dois golos, por Antoine Griezmman e João Félix, aos 67 e 79.

O internacional português João Félix foi lançado em campo aos 57 minutos, a render o ponta de lança uruguaio Luís Suarez, e marcou um golo de belo efeito, ao colocar a bola no canto superior direito da baliza, numa execução técnica irrepreensível, após receber um passe na área.

O Athletic Bilbau, como se esperava, não sentiu especiais dificuldades para eliminar a equipa do Mancha, do quarto escalão, em casa deste, por 2-0, enquanto o Sevilha foi a Saragoça, 16.º classificado da II Liga, carimbar a passagem para os oitavos de final com uma vitória pelo mesmo resultado.

O ex-treinador do FC Porto Julen Lopetegui não facilitou minimamente ao apresentar uma maioria considerável de jogadores titulares e garantiu o apuramento com segurança, graças, com dois golos aos 31 e 69 minutos, de autoria do central francês Jules Kounde e do avançado Rafa Mir.

O Cadiz e o Elche conseguiram também seguir para os oitavos de final ao baterem duas equipas da II Liga, em casa destas, o Fuenlabrada, 20.º classificado, e o Almeria, líder do campeonato, por 1-0 e 2-1, respetivamente.

De realçar o triunfo do Elche perante um fortíssimo candidato à subida ao escalão principal, que teve de dar a volta ao resultado com dois golos na segunda parte, aos 52 e 84 minutos, pelo avançado argentino Pablo Piatti e pelo médio Raul Guti, respetivamente, depois de ter chegado ao intervalo a perder, devido a um golo do avançado belga Largie Ramazani.