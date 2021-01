Taça do Rei: assistência de Óliver e Sevilha bate Leganés no prolongamento

O Sevilha segue em frente na competição, enquanto a equipa da segunda divisão espanhola fica pelo caminho.

O Sevilha venceuhoje o Leganés por 1-0, com um golo do argentino Lucas Ocampos, já no tempo extra, a colocar a formação andaluz nos oitavos de final da Taça do Rei de Espanha de futebol.

Depois de persistir o nulo no marcador durante a etapa regulamentar, Ocampos, que foi lançado no jogo, aos 83 minutos, por Julen Lopetegui, ex-técnico do FC Porto, aproveitou um passe de Óliver Torres, que também passou pelos dragões, para fazer o único golo da partida, aos 96 minutos.

O Sevilha segue em frente na competição, enquanto a equipa da segunda divisão espanhola fica pelo caminho.

Por seu turno, o Levante, com o defesa português Rúben Vezo a titular, só confirmou a passagem aos 'oitavos' frente ao Fuenlabrada, do segundo escalão, na decisão das grandes penalidades, depois de um empate a uma bola durante os 90 minutos e prolongamento.

Antonio Cristian, do Fuenlabrada, fez um autogolo, aos 19 minutos, enquanto Borja Garcês empatou o jogo, aos 68, pelo que o vencedor da eliminatória foi decidido da marca dos 11 metros, com o Levante a levar a melhor.

Já o Girona, que atua na segunda divisão do campeonato espanhol de futebol, venceu o Cádiz, da 'La Liga', por 2-0, com Valery Fernández a 'bisar' (48 e 58 minutos), garantindo a passagem aos oitavos de final da Taça do Rei.

Também o Almería, do segundo escalão, afastou hoje o Alavés (La Liga), com a formação orientada pelo português José Gomes a golear em casa os bascos por 5-0.

O primodivisionário Valladolid precisou do prolongamento para derrotar, por 4-1, o Pena Deportiva.