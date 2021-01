Taça de Itália: Atalanta em frente, SPAL no caminho da Juventus de Ronaldo

Equipa do segundo escalão eliminou o Sassuolo, do principal escalão, e marca encontro com a Vecchia Signora nos "quartos".

Atalanta, da Serie A, e ​​​​​​​SPAL, do segundo escalão, apuraram-se esta quinta-feira para os quartos de final da Taça de Itália, cuja ronda está marcada para 25 de janeiro.

Em Bergamo, a forte linha ofensiva da Atalanta voltou a ser decisiva para mais uma vitória, por 3-1, agora sobre o Cagliari, também do escalão principal. Nos 'quartos', espera agora pelo vencedor do Lazio-Parma, ainda por jogar.

Surpreendente foi o triunfo do SPAL, quinto do segundo escalão, em casa do primodivisionário Sassuolo, por 2-0. O próximo adversário é a 'poderosa' Juventus, com o jogo marcado para Ferrara.