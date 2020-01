Taça de França: Villas Boas em frente, mas todas as atenções viram-se para o Épinal

Equipa do quarto escalão derrotou o Lille de Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches.

O Marselha apurou-se para os quartos de final da Taça de França em futebol, ao vencer na receção ao Montpellier por 3-1, mas a surpresa foi o Épinal, do quarto escalão, que eliminou o Lille.

A equipa do sul de França, treinada por André Vilas-Boas, abriu o marcador aos 32 minutos, pelo médio guineense Bouna Sarr, e aumentou-o à passagem dos 43', pelo internacional gaulês Dimitri Payet.

Na segunda parte, o Estrasburgo ainda reentrou na discussão da eliminatória com o golo de Benjamin Corgnet, aos 59 minutos, e o Marselha só poria ponto final no desfecho da mesma com o golo de Boubacar Kamara, aos 90'+5'.

No entanto, o verdadeiro tomba gigantes foi a formação do Épinal, do quarto escalão, que venceu na receção ao Lille, por 2-1, depois de estar a perder desde o minuto oito, quando Loic Rémy colocou a equipa da I Liga na frente do marcador. O Épinal, todavia, deu a volta ao resultado na segunda parte, com dois golos do herói da partida, o costa-marfinense Jean Philippe Krasso, aos 56 e 62 minutos.

O central Tiago Djaló e o médio Xeka, ambos portugueses, entraram no onze do Lille, enquanto Renato Sanches foi suplente utilizado, tendo sido lançado em campo aos 74 minutos, a render o brasileiro Luiz Araújo.

No outro jogo deSTA QUARTA-FEIRA dos oitavos de final, o Pau, equipa do terceiro escalão que tinha sido a sensação da eliminatória anterior ao deixar pelo caminho o Bordéus, não resistiu em casa ao poderio do Paris Saint-Germain (PSG), que venceu por 2-0.

Estão apurados para os quartos de final as equipas do Belfort, do quarto escalão, que eliminou na terça-feira o Montpellier por 5-4 em penáltis, depois de um nulo após prolongamento, do Rennes, que foi no mesmo dia ao terreno do Angers vencer por 5-4 após prolongamento, tal como o Saint-Étienne, que passou aos quartos depois de vencer o Mónaco por 1-0, e o Dijon, que também sofreu para superar o Limonest, do quinto escalão, ao qual venceu por 2-1 após prolongamento, além do Épinal, do PSG e do Marselha que garantiram o apuramento esta quarta-feira.

Falta ainda apurar quem vai ocupar a última vaga das oito, e que sairá em embate de quinta-feira entre o Nice e o Lyon, em casa do primeiro, marcado para as 19:55 (hora portuguesa).