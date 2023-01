Taça de França: PSG ainda sofreu, mas eliminou equipa da terceira divisão

PSG com Vitinha, mas sem Messi, Neymar e Mbappé.

O PSG, com o português Vitinha no onze, mas sem as três estrelas principais, apurou-se esta sexta-feira para os 16 avos de final da Taça de França, ao vencer o Châteauroux (do terceiro escalão) por 3-1.

No entanto, o resultado não traduz as dificuldades que o PSG se deparou para seguir em frente na Taça, tanto assim que só aos 78 minutos se recolocou em vantagem, com o segundo golo, evitando a série final de penáltis que se seguiria ao final dos 90 minutos.

A equipa da capital adiantou-se no marcador aos 13 minutos, por Hugo Ekitike, o que indiciava um jogo tranquilo, mas o Châteauroux, que é o 14.º classificado da National (terceiro escalão), em zona de despromoção, empatou aos 37, pelo avançado Thio Ntolla.

O empate subsistiu durante quase toda a segunda parte, só desfeito aos 78 minutos, pelo médio espanhol Carlos Soler, com o seu compatriota Juan Bernat, lateral-esquerdo, a fixar o resultado final aos 90.

De notar que o treinador Christophe Galtier deixou de fora Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappe, apresentando um 'onze' de segundas linhas, com dois titulares apenas, Vitinha e o central brasileiro Marquinhos.

O internacional português Danilo Pereira começou o jogo no banco, mas foi lançado em campo aos 90 minutos, a render Hugo Ekitike.

Nos outros dois jogos de hoje que envolveram equipas da I Liga, destaque para o Pau FC, 13.º classificado da II Liga, que recebeu e eliminou o Montpellier, da I Liga, ao vencer por 2-1, enquanto a partida que pôs frente a frente duas equipas do escalão principal, o penúltimo, Estrasburgo, contra o último, Angers, terminou com a vitória deste, na condição de visitante, na série final de penáltis (4-5), após um nulo no fim do tempo regulamentar.