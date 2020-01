Taça de França: Lyon sofre para passar em jogo com sete golos

Nos oitavos de final também estará o Nice

O Lyon teve este sábado de sofrer na visita ao Nantes, nos 16 avos de final da Taça de França, mas venceu por 4-3, em jogo entre formações da primeira divisão francesa.

Ao intervalo, um bis de Cherki, aos dois e nove minutos, e um tento de Terrier, aos 37 e a passe do jovem avançado de 16 anos, iam dando a vantagem ao Lyon, com Emond a reduzir para a equipa da casa (16).

No segundo tempo, os forasteiros ainda fizeram mais um, por Dembelé, aos 69, dois minutos depois de falhar uma grande penalidade, mas Louza e Simon, aos 83 e 86, respetivamente, relançaram a discussão do jogo, incerto até final.

Nos oitavos de final também estará o Nice, que venceu no reduto do terciário Red Star com tentos do médio Danilo (26) Ignatius Ganago (29), enquanto o Estrasburgo, também fora de portas, afastou o Augouleme, do quarto escalão, com um triunfo por 5-1.

Lucas Franco (seis) até colocou os locais em vantagem nos instantes iniciais, mas, num espaço de nove minutos, o Estrasburgo resolveu a eliminatória, graças aos golos de Kevin Zohi (34), Adrien Thomasson (36), Bellegrade (38) e Aleksander Djuku (43), tendo dilatado a vantagem no segundo tempo, por Ludovic Ajorque (82), na conversão de uma grande penalidade.

Com os portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Xeka entre os titulares e Renato Sanches, a partir do minuto 89, o Lille superou o Gonfreville, do quinto escalão, por 2-0, com o francês Loic Remy (69) e o nigeriano Victor Osimhen (90+2) a assegurarem a passagem aos oitavos de final.

Já o Saint-Étienne passou por dificuldades para seguir em frente perante o secundário Paris FC, tendo resolvido o encontro na reta final (3-2), com um tento de Mathieu Debuchy (78), depois dos colegas de equipa Khazri (31) e Charles Abi (71) terem respondido da melhor maneira às duas vantagens do adversário, impostas com os remates certeiros de Menez (23) e Pitroipa (56).

O Saint-Pierroise, último clube das Ilhas Reunião em prova, foi eliminado já no prolongamento pelo Epinal (1-0), enquanto a surpresa do dia ficou a cargo do ASM Belfort, do quarto escalão, que eliminou o Nancy, do segundo, por 3-1.