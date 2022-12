Taça da Liga inglesa: City elimina o Liverpool e "fecha" lote de equipas nos "quartos"

Aké marcou o golo da vitória do Manchester City

Redação com Lusa

Triunfo da formação de Pep Guardiola por 3-2, num jogo com golo português.

O Manchester City fechou esta quinta-feira o lote de equipas apuradas para os quartos de final da Taça da Liga inglesa de futebol à custa do Liverpool, batendo em casa os atuais detentores do título, por 3-2.

No fecho da quarta eliminatória, o duelo entre os dois emblemas com mais conquistas na competição (nove para o Liverpool e oito para o Manchester City) terminou com um triunfo dos citizens, de nada valendo o golo de Fábio Carvalho para os reds.

O médio português foi titular na equipa forasteira e marcou aos 20 minutos, anulando na altura a vantagem dada ao Manchester City pelo avançado norueguês Haaland, aos 10.

No arranque da segunda parte, logo aos 47 minutos, o argelino Mahrez colocou a formação de Pep Guardiola novamente na frente, mas a equipa de Jurgen Klopp respondeu praticamente na jogada seguinte, com o egípcio Salah a deixar tudo empatado mais uma vez.

Com a segunda assistência do belga De Bruyne no jogo (o médio já tinha estado na jogada de Haaland), o holandês Aké fez o 3-2 final, aos 58 minutos, numa partida em que Bernardo Silva ainda foi lançado na equipa da casa nos instantes finais.

O Manchester City juntou-se assim a Wolverhampton, Newcastle, Leicester City, Southampton, Nottingham Forest, Manchester United e Charlton Athletic, este último do terceiro escalão, nos "quartos" da Taça da Liga inglesa.