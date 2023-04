Taça da Alemanha: depois do Bayern, cai outro gigante

Borussia Dortmund também eliminado da Taça da Alemanha de futebol, pelo Leipzig de André Silva

Um dia depois da eliminação do Bayern Munique, hoje foi a vez de o Borussia Dortmund ser afastado na Taça da Alemanha, que avança para as meias-finais sem os dois 'colossos' do futebol germânico.

A formação de Dortmund foi perder no terreno do RB Leipzig, por 2-0, no mesmo dia em que o Estugarda ganhou em Nuremberga, por 1-0.

O grupo final de quatro equipas na Taça da Alemanha fica assim constituído por Friburgo, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig e Estugarda - os jogos são em 02 e 03 de maio e o sorteio ainda vai ser realizado.

A deslocação do Dortmund a Leipzig antevia-se tudo menos fácil, já que o vice-líder da Bundesliga ia ao campo do quinto classificado do campeonato, igualmente uma equipa habituada a jogar ao mais alto nível.

Para os visitantes, a semana está a ser especialmente traumática, já que, há quatro dias, perderam por 4-2 o 'klassiker' do campeonato para o Bayern, que pode ter resolvido a questão do título.

Ainda sem o lesionado Nico Schlotterbeck, a defesa do Dortmund, com o português Raphael Guerreiro a titular e a fazer o jogo todo, mostrou-se mais frágil do que se esperava, ante os pupilos de Marco Rose.

Sem surpresas, a equipa da casa abriu o marcador aos 22 minutos, através de Timo Werner, servido na perfeição pelo lateral francês Mohamed Simakan, que antes tinha batido na corrida Mats Hummels.

Até então, o guarda-redes Gregor Kobel tinha sido eficaz e depois disso continuou a ser uma das figuras do jogo, até para lá do minuto 90.

No último minuto de compensações, o guarda-redes do Leipzig, Janis Blaswich, rechaçou um remate de Jamie Bynoe-Gittens e, no contra-ataque, o capitão Willi Orban terminou com a incerteza que ainda havia, fazendo o 2-0.

O português André Silva entrou aos 78 minutos, para o lugar do visivelmente cansado Timo Werner.

Após uma série de resultados dececionantes no campeonato, o RB Leipzig reencontra assim o caminho do sucesso, podendo resgatar a época na Taça. Além da má série na Bundesliga, pesava também a goleada de 7-1 ante o Manchester City, para a Liga dos Campeões, para um total de quatro jogos perdidos em cinco.

Na Taça, têm o estímulo adicional de serem campeões em título, no que é o único troféu da equipa criada em 2009.

O lanterna-vermelha do campeonato, Estugarda, teve muita dificuldade em bater o Nuremberga, aparecendo agora como um 'intruso' entre equipas francamente mais cotadas.

Na estreia do treinador Sebastian Hoeness, marcou o francês Enzo Millot, aos 83 minutos da partida.