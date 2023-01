Tabata estreia-se a marcar e Palmeiras ganha

Equipa de Abel conquistou a segunda vitória em 2023. Triunfo por 1-3 na casa do Ituano

O Palmeiras, de Abel Ferreira, conquistou, esta última quarta-feira, a segunda vitória no ano de 2023. Na casa do Ituano, o campeão brasileiro em título venceu, por 1-3, em partida do Estadual de São Paulo.

Rafael Navarro e Bruno Tabata, antigo jogador do Sporting, fizeram o gosto ao pé. Lucas Siqueira marcou na própria baliza e complicou a vida da sua equipa, que viu Person fazer o único golo.

Com este resultado, o Palmeiras lidera o grupo D do Campeonato Paulista, com oito pontos em quatro jogos. Pode ainda ser alcançada pelo São Bernardo, que tem cinco pontos, mas menos um jogo.