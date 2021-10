Tabárez elogia Darwin e Luis Díaz: "Passou a estar no radar da elite"

Darwin foi chamado por Tabárez à seleção do Uruguai e vai defrontar a Colômbia, de Luis Díaz.

Em conferência de imprensa realizada esta terça-feira, Óscar Tabárez, selecionador do Uruguai, falou sobre Darwin Núñez, avançado do Benfica, e Luis Díaz, atacante do FC Porto. Ambos foram elogiados pelo experiente treinador.

"O Darwin começou a ter contacto com o futebol internacional nas seleções jovens, depois destacou-se no Peñarol e foi para Espanha. Voltou a destacar-se e rumou ao Benfica, que teve um olho muito bom para um jogador prometedor. Mas como todos os jovens talentosos tem de o confirmar à medida que a exigência da competição aumenta. Creio que o fez, depois teve problemas de lesões, que acabaram por ser resolvidas pela equipa médica do Benfica. Agora está bem. Já veio em 2019 à seleção e marcou golos. Sempre esteve nos planos e é provável que vá ter minutos, porque há que gerir a equipa e esperamos que tenha um nível parecido ao que tem mostrado em Portugal", referiu sobre o jovem uruguaio.

A seleção azul celeste vai defrontar a Colômbia - além da Argentina e do Brasil - e terá de defender Luis Díaz, um jogador que "passou a estar no radar da elite".

"A Colômbia tem jogadores de muita qualidade e experiência, como o caso do Cuadrado. Além disso, tem bons avançados e vão aparecendo recentemente novos jogadores, como o caso deste miúdo Luis Díaz, do FC Porto. Não estava muito no radar da elite, mas depois da Copa América que fez, passou a estar", referiu Tabárez.