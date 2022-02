Szczesny: "Recuso-me a estar num relvado, vestir as cores do meu país e ouvir o hino da Rússia"

epa08002564 Poland's goalkeeper Wojciech Szczesny reacts during the UEFA EURO 2020 qualifying soccer match between Poland and Israel in Teddy Stadium, Jerusalem, Israel, 16 November 2019. EPA/ABIR SULTAN

Guardião da Polónia falou depois da sua seleção já ter comunicado oficialmente que não vai a jogo, naquela que seria a meia-final de acesso ao próximo Mundial

Para já, o encontro entre a Polónia e a Rússia, referente à meia-final do play-off de apuramento para o próximo Mundial, está cancelado. A seleção de Lewandowski não quer ir a jogo e Szczesny explicou um pouco do porquê.

"Decidi não jogar no playoff e estou feliz por perceber que os meus colegas de equipas tomaram a mesma decisão. Se nos atribuírem uma derrota pelo menos sabemos que tomamos a decisão correta. Fizemos o que tínhamos a fazer. A minha família já está longe da Ucrânia, mas ainda há muita gente escondida e a tentar escapar. É uma situação horrível", afirmou, em declarações à DAZN.

O guardião da Juventus elencou a seguir os motivos que o levariam logo a recusar jogar contra os russos, mesmo que os colegas de seleção aceitassem.

"No dia 26 de março deveríamos jogar um playoff com a Rússia. E mesmo que me parta o coração escrever isto, a minha consciência não me deixa jogar. Representar o nosso país é a maior honra que um jogador pode ter, mas ainda é uma escolha. Recuso-me a jogar contra jogadores que escolheram representar os valores e princípios da Rússia. Recuso-me estar num relvado, vestir as cores do meu país e ouvir o hino da Rússia! Recuso-me fazer parte de um evento desportivo que legitima as ações do governo russo. Sei que o meu impacto pode ser simbólico, mas apelo à FIFA e à UEFA para tomar uma ação e atribuir as responsabilidades à Rússia pelos seus atos", explicou.