Svilar em estreia numa lista sérvia com Grujic

Svilar não tem tido oportunidades na equipa principal do Benfica

Guarda-redes do Benfica pode cumprir a primeira internacionalização

As oportunidades na equipa principal do Benfica são poucas ou nenhumas, mas, pelo menos a nível internacional, Mile Svilar tem motivos para sorrir. O guardião foi chamado pela primeira vez à seleção da Sérvia, que conta ainda com o portista Marko Grujic.

Nascido na Bélgica, Svilar decidiu jogar pela seleção da Sérvia, sendo agora chamado pela primeira vez pelo selecionador Dragan Stojkovic.

Marko Grujic, 12 vezes internacional, faz parte de uma lista que estará à disposição para o duplo confronto de apuramento, diante de Luxemburgo e Irlanda, e para mais um amigável, diante do Catar. A Sérvia, recorde-se, é também adversária de Portugal.

Recorde-se que, nas seleções jovens, Mile Svilar fez um percurso pela Bélgica, representando o país num campeonato da Europa de sub-17.