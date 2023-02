Sven-Göran Eriksson distancia-se do mundo do futebol devido a doença

Anúncio feito em comunicado do IF Karlstad, clube no qual estava a desempenhar o cargo de diretor desportivo.

Sven-Göran Eriksson, antigo treinador do Benfica, vai distanciar-se do mundo do futebol por tempo indeterminado. O sueco anunciou, na quinta-feira, em comunicado do IF Karlstad, que vai deixar o cargo de diretor desportivo do clube sueco de forma a recuperar de uma doença, que ainda está em investigação. Eriksson, de 75 anos, irá apenas "desempenhar algumas tarefas limitadas para o IF Karlstad".

"Decidi, por enquanto, reduzir as minhas aparições públicas devido a um problema de saúde que ainda está a ser investigado. Por enquanto, o meu foco está na minha saúde, na minha família e em desempenhar algumas tarefas limitadas para o IF Karlstad Football", começou por dizer.

"Gostaria de agradecer às pessoas no futebol em geral e aos meus amigos pelo apoio e compreensão. Peço-vos que respeitem a minha decisão e privacidade. Para questões de caráter urgente, contactem o meu advogado", concluiu Eriksson,que assumiu o cargo de diretor desportivo do Karlstad, da terceira divisão sueca, no último ano.