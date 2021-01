Susto no Santos de Lucas Veríssimo: autocarro apedrejado na chegada ao hotel

Após o empate no reduto do Boca Juniors, o autocarro do clube brasileiro foi apedrejado.

Momentos de tensão na chegada do autocarro do Santos a uma unidade hoteleira de Buenos Aires: após o empate (0-0) em casa do Boca Juniors, uma pedra foi lançada na direção de um dos vidros do veículo, estilhaçando o mesmo, mas sem provocar qualquer ferido.

"O autocarro do Santos foi apedrejado quando chegava ao hotel em que está hospedado. A pedra acabou por estilahçar o vidro e poderia ter causado algum ferimento grave na delegação santista.⁣ Uma atitude lamentável que vai contra o tamanho do duelo entre duas das maiores equipas do continente", assinalou o emblema paulista nas redes sociais, após o sucedido.

Tanto o Santos como vários jogadores partilharam imagens dos estragos nas redes sociais, com o jovem Kaio Jorge a referir mesmo que o objeto lançado foi um tijolo.