Susto na Noruega: jogador sofre paragem cardíaca em campo e sobrevive

Emil Palsson foi prontamente assistido pelas equipas médicas, que o reanimaram em poucos segundos

Mais um grande susto no desporto-rei a ter, pelo menos, um final feliz. Emil Palsson, do Sogndal IL, caiu inanimado num jogo da segunda divisão norueguesa e acabou salvo pelas equipas médicas presentes no local.

Num encontro diante do IL Stjordals-Blink, passavam 12 minutos quando o médio desmaiou. As equipas médicas avançaram logo para os procedimentos habituais, nomeadamente a massagem cardíaca, e conseguiram recuperar a consciência do atleta em segundos.

O jogo acabou por ser suspenso, com as duas equipas a regressarem aos balneários, depois do momento traumático, e os adeptos a serem convidados a regressarem às suas respetivas casas.

Palsson seguiu para o hospital para fazer exames complementares e, para já, está numa situação estável. Depois de Eriksen, no Euro, mais um grande susto no futebol escandinavo que acaba sem tragédia.