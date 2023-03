Susto na Argentina: adepto chegou ao balneário para tirar foto com Messi

Na quarta-feira o insólito aconteceu nas instalações da federação argentina e gerou preocupação. Adepto de 30 anos está detido

Foi apenas para uma selfie com Messi, mas podia ser com outras intenções e como tal gerou grande preocupação na federação argentina: um adepto furou a segurança das instalações da seleção campeã do mundo e chegou ao balneário para tirar uma foto com o capitão Messi.

A segurança das instalações de Ezeiza chamou a Unidade Tática de Operações Imediatas da polícia e deteve o adepto, de 30 anos, chamado Carlos Fernando Palacios.

A federação ficou obviamente preocupada e a segurança da comitiva será ainda mais reforçada perante esta falha.