Suspiram por Isco na Turquia: "É o grande ídolo"

Médio espanhol interessa a uma série de equipa do campeonato turco. Defesa do Fenerbahçe, de Jorge Jesus, gostava de ter o antigo jogador do Real Madrid como colega

Afastado do Sevilha no final do último ano, Isco continua à procura de um novo clube. O internacional espanhol agrada a várias equipas turcas e o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, parece ser uma delas.

"Gostava muito de Isco, ele é o grande ídolo. Costumava jogar na mesma posição que ele, antes. É um futebolista muito talentoso, um grande jogador de futebol", atirou Ferdi Kadioglu, defesa da equipa de Jesus.

Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas ou Basaksehir foram alguns dos clubes que já apresentaram propostas por Isco, que continua afastado do futebol profissional. O médio, recorde-se, chegou a fazer exames médicos no Union de Berlim, mas o negócio caiu à última da hora.