Suspenso quatro jogos após críticas ao árbitro Mateu Lahoz

Bétis vai recorrer da decisão que afeta Sergio Canales

Sergio Canales, médio do Bétis, foi suspenso por quatro jogos depois de ter dirigido críticas ao árbitro Mateu Lahoz. "Sou o capitão e disse que não ia falar com ele. Essa expulsão [diante do Cádiz, na 10.ª jornada da La Liga, a 19 de outubro] foi premeditada e isso não faz parte do futebol. Tentei ao máximo evitar falar com ele", afirmou o jogador após o jogo frente ao Valladolid.

Perante estas declarações, o Comité da Competição decidiu castigar o jogador, considerando que as declarações excederam "os limites da crítica que sustenta a liberdade de expressão".

O clube sevilhano vai recorrer da decisão para salvaguardar a presença de Canales nos jogos frente ao Atlético Madrid, Cádiz, Espanhol e Osasuna.