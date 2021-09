Suspenso para o Brasil-Argentina, Marquinhos antecipou regresso a Paris

Seleção canarinha não quis arriscar que a punição fosse estendida até à próxima jornada

Ainda não se conhecem muitas das consequências que podem surgir desde o Brasil-Argentina, suspenso no último domingo, mas, para já, há uma certeza para o próximo jogo da Canarinha: Marquinhos, por precaução, não vai ser opção.

O central do PSG, que estava castigado para o encontro com a Argentina, vai viajar para Paris, uma vez que a Federação Brasileira de Futebol ainda não sabe se a suspensão do jogador poderá ter uma extensão até ao encontro diante do Perú.

Lucas Veríssimo, central do Benfica, tem assim mais hipóteses de continuar no onze canarinho, depois de uma estreia que parecia ser de sonho, mas que só durou meia dúzia de minutos.