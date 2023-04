Suspenso o castigo à Juventus pelos insultos racistas a Lukaku

Desalento do Inter, com Lukaku em destaque

Suspensa a interdição aos adeptos de parte da tribuna sul do Estádio da Juventus, por um jogo

A Federação Italiana de Futebol anunciou hoje que fica suspensa a interdição aos adeptos de parte da tribuna sul do Estádio da Juventus, por um jogo, no seguimento dos insultos racistas para com o avançado belga Romelu Lukaku, jogador do Inter Milão.

A suspensão acontece após um apelo do castigo e significa que a Juventus poderá recorrer a todo o seu estádio no próximo jogo da Liga italiana, contra o Nápoles, líder isolado do campeonato.

Lukaku foi alvo de insultos no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Itália, em que Juventus e os 'nerazzurri' empataram 1-1, com o belga a igualar, de grande penalidade, já nos descontos.

A Série A, organizadora também da Taça, adiantara em comunicado o encerramento do anel inferior da bancada sul do Estádio Allianz, em Turim, como consequência dos insultos proferidos pela "maioria dos adeptos" desse setor.

O avançado acabou por receber ordem de expulsão, ao ver um segundo cartão amarelo depois de fazer a continência e de colocar o indicador nos lábios, em sinal de silenciamento aos adeptos por detrás da baliza.

"A história repete-se. Passei por isto em 2019... e novamente em 2023. Espero que a liga tome verdadeiramente medidas, este belo jogo deveria ser aproveitado por todos. Obrigado pelas vossas mensagens de apoio", escreveu, posteriormente, avançado.

O clube de Turim disse também estar a trabalhar com as autoridades para identificar os adeptos que entoaram insultos racistas contra o belga.

A Juventus é adversária do Sporting nos quartos de final da Liga Europa, tendo ganhado por 1-0 o jogo da primeira mão, na quinta-feira, enquanto o Inter Milão defronta o Benfica nos 'quartos' da Liga dos Campeões, com vitória por 2-0 na primeira mão, na terça-feira, na Luz.