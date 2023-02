Suspeitos do costume faturam e Nápoles vence Spezia

Nápoles aproveita erros do Spezia para triunfar com bis de Osimhen.

O Nápoles venceu, este domingo, por 3-0 na visita ao Spezia, com um bis do futebolista nigeriano Victor Osimhen, e somou a quinta vitória consecutiva na Liga italiana, que lidera destacado.

No Estádio Alberto Picco, o jogo da 21.ª jornada da Serie A até chegou empatado ao intervalo, após uns primeiros 45 minutos competentes da equipa da casa, mas transfigurou-se na segunda parte, muito por culpa dos erros do Spezia.

Um penálti, assinalado por mão na bola de Reca e convertido por Khvicha Kvaratskhelia, desbloqueou o marcador aos 47 minutos, naquela que seria a primeira oferta dos locais ao líder do campeonato.

Uma saída em falso do guarda-redes Dragowski foi aproveitada por Victor Osimhen, aos 69 minutos, para ampliar a vantagem do Nápoles, com o nigeriano a beneficiar de outro erro defensivo do Spezia para bisar quatro minutos depois e somar o 16.º golo na Liga italiana - lidera isolado a lista dos melhores marcadores.

O nigeriano, que antes do jogo foi às bancadas tirar fotos com os adeptos do Spezia, foi incontestavelmente a figura de um embate em que o seu colega português Mário Rui foi substituído logo após o terceiro golo, o da confirmação do quinto triunfo consecutivo do Nápoles na Serie A.

Assim, os napolitanos passaram a somar 56 pontos, colocando ainda mais pressão sobre o segundo classificado, o Inter Milão, que hoje à noite tem dérbi della Madonnina com o AC Milan.

O Inter tem menos 16 pontos do que o Nápoles, tal como a Roma, de José Mourinho, que é terceira, e ganhou no sábado ao Empoli por 2-0.

Já o Spezia está um lugar acima da "linha de água", na 17.ª posição, com 18 pontos.