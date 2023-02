"Suspeitas de viciação de resultado? Não meto as mãos no fogo por ninguém..."

Na sequência da denúncia de viciação de resultado num jogo da Taça do Rei entre o Huracán Melilla e o Levante (8-0), em 2021, o presidente do conjunto amador pronunciou-se sobre o assunto.

As autoridades espanholas, através do Centro Nacional Policial pela Integridade no Desporto e Apostas (CENPIDA), encontram-se a investigar uma denúncia apresentada pela LaLiga relacionada com suspeitas de viciação de resultado numa goleada sofrida em 2021 pelo Huracán Melilla frente ao Levante (8-0), na Taça do Rei.

A Liga espanhola submeteu a queixa após ter recebido uma denúncia anónima, originando uma investigação que já recolheu depoimentos de seis pessoas, incluindo um ex-jogador do Huracán Melilla, que compete atualmente na quinta divisão espanhola.

É de referir que a investigação não envolve o Levante, estando focada apenas no conjunto amador.

Um dia depois da denúncia ter sido conhecida, Felipe Heredia, que treinava o Huracán Melilla na altura, exercendo atualmente funções de presidente, pronunciou-se sobre o assunto, dizendo que por enquanto, o clube ainda não tomou medidas internas.

"Estamos à espera. Reuni-me com o plantel, perguntei se alguém fez algo mau ou se alguém lhes tinha ligado e disseram-me que ninguém fez nada. A única coisa que posso fazer é, se apanharem algum jogador, nós expulsamo-lo e sancionamo-lo", revelou.

"Não meto as minhas mãos no fogo por ninguém. Eles são de idade legal e podem fazer o que quiserem no seu tempo livre. Eu nem confio na minha sombra. Se alguém estiver envolvido, iremos tomar ações", acrescentou Heredia.

Admitindo ter ouvido rumores sobre apostas desportivas na partida em 2021, o dirigente assegurou não faz tenções de se demitir na sequência do escândalo, uma vez que considera não ter feito nada que o justique.

"Não pensei em demitir-me em nenhum momento porque não me culpam de nada. Se fosse detido por assuntos de 'arranjo', demitiria-me a partir da cadeia. Se tivesse feito algo mau, seria o primeiro a demitir-me. Mas agora mesmo o que quero fazer é limpar a imagem do clube. Passaram quase dois anos e no campeonato os resultados não estão a ser bons, mas o trabalho da formação está a sê-lo", completou.