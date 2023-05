Suso não gostou das palavras do treinador: "Nunca corri e não vou correr agora também"

José Luis Mendilibar comentou recentemente que o extremo espanhol tem de "correr mais" para jogar na ala direita. Após ter assistido na vitória do Sevilha frente ao Villarreal (2-1), Suso admitiu que não gostou do reparo, mas salientou que falou com o treinador e que tudo ficou resolvido.

Após José Luis Mendilibar, treinador do Sevilha, ter comentado que Suso tem de "correr mais" para jogar no flanco direito, o extremo espanhol respondeu ao reparo com uma assistência na vitória caseira frente ao Villarreal (2-1), em jogo da 30.ª jornada da LaLiga, admitindo esta terça-feira que não gostou do que ouviu.

"Não gostei do que disse Mendilibar, mas falei com ele e está tudo resolvido. Ele disse-o para motivar, é um homem muito bom e está a trabalhar bem. Nós falámos eu disse-lhe que não gostei porque, sinceramente, nunca corri e também não vou correr agora. Eu corro com a bola, não posso correr o mesmo que Fernando. Cada um tem as suas caraterísticas, as suas condições e faz o que faz dentro de campo", esclareceu, em declarações à rádio "Onda Cero".

O Sevilha tem tido uma temporada muito atribulada, com Mendilibar a ter sucedido em março a Julen Lopetegui e Jorge Sampaoli, conseguindo resultados que permitiram a subida na tabela classificativa. Sem descartar inclusive uma qualificação europeia no final da época, Suso tentou explicar o que correu mal.

"O que vivi antes [da chegada de Mendilibar] foi algo que nunca vivi na minha carreira. Foram coisas tão particulares, tão raras... Nós dependemos dos resultados e, por azar, não correram bem. O que aconteceu antes foi muito raro. O futebol é muito fácil, o tipo de treinos, o sistema [tático], a forma de jogar... Com os jogadores que temos, não era preciso inventar muito. Sendo organizados e com ideias básicas, com os jogadores que temos conseguimos seguir em frente", analisou o extremo espanhol, de 29 anos.

Quando restam seis jornadas para o fim do campeonato, o Sevilha segue na 11.ª posição, com 41 pontos, estando a oito dos lugares europeus. Já Suso, a título pessoal, leva dois golos e quatro assistências em 37 jogos disputados na presente temporada.