Sururu de bastidores: Arda Guler é a última batalha da guerra entre Real Madrid e Barcelona

Vinícius Júnior, Endrick, Rodrygo, Tchouaméni e Alaba foram outros exemplos de jogadores no radar dos catalães que acabaram nos merengues. O Barça já vê fantasmas atrás da porta.

Uma alfinetada de Vinícius Júnior na honra do Barcelona ilustra bem o ambiente que neste defeso tem rodeado a eterna rivalidade entre o Real Madrid e os catalães, uma das mais acesas no futebol mundial. "Mais um que escolheu o maior", escreveu o avançado brasileiro nas redes sociais, a acompanhar a fotografia da oficialização de Arda Guler pelo Real, que teve lugar na última quinta-feira.

Foi tudo menos inocente o comentário do brasileiro que tem brilhado com a camisola merengue. Em primeiro lugar porque o Barça estava apostado na contratação de Guler, tendo inclusive enviado à Turquia o luso-brasileiro Deco, em estreia no cargo de diretor desportivo. Os jornais da Catalunha já davam como certa a contratação pelos blaugrana do menino prodígio que Jorge Jesus "detonou" no Fenerbahçe, mas há dois dias caía como uma bomba a oficialização surpresa do turco por parte do Real.

Por outro lado, é preciso não esquecer que o próprio Vinícius Júnior esteve na base de um episódio semelhante em 2018, quando acabou por escolher a capital depois de ter sido alvo de tentativas do Barcelona durante três anos. Daí a boca agora publicada a propósito de Guler.

Mas, já há poucos meses tinha havido um caso do género, quando Endrick, outro brasileiro com rótulo de forte promessa, de apenas 16 anos, foi contratado ao Palmeiras pelo Real Madrid, depois de ter sido fortemente sondado pelo Barcelona. Sem esquecer Rodrygo, que jogava no Santos e dá cartas nos madridistas desde 2019. Parecendo que não, três das maiores promessas do Brasil foram "raptadas" pelo Real Madrid nas barbas do Barcelona.

Pormenor importante: este último clube tenta reduzir "para 3-1" este duelo pelas pérolas brasileiras, agora na corrida a Vítor Roque, do Athletico Paranaense, que também não engana quanto ao estatuto de futuro craque de nível mundial. Para já, não há notícias de o Real estar envolvido em negociações, mas, com toda esta envolvência, os culés já devem ver sombras do rival atrás da porta.

A história é longa, e rezam as crónicas que Tchouaméni e Alaba também tinham sido outros alvos do Barça que preferiram os ares da capital espanhola.

O Barcelona tem neste momento um ponto relevante a favor, que é o facto de ser campeão em título, depois de uma temporada em que passeou superioridade sobre o rival. Os catalães sabem que não precisam mexer demasiado para manterem semelhante bitola de qualidade.

Só que, apesar de se terem reforçado com um médio de grande nível, como é o caso de Gundogan, os catalães assistem a golpes sucessivos no mercado por parte do adversário. Além de Guler, os blancos asseguraram, já neste defeso, a contratação de Jude Bellingham, uma das estrelas jovens mais disputadas da Europa, a deixar mais um tijolo importante na estratégia de Florentino Pérez em construir uma equipa ganhadora sem descurar o potencial para o futuro. Vinícius Júnior (22 anos), Rodrygo (22), Bellingham (20), Endrick (16), Camavinga (20) são expoentes de uma filosofia que pretende vingar, não só a curto prazo, mas também deixar pouca margem de risco para o sucesso a médio/longo prazo.

No Barça, por sua vez, era ontem notícia a urgência do treinador Xavi Hernández em ter reforços para o plantel, para não se deixar atrasar irremediavelmente nesta corrida a dois. "Ainda nos faltam peças. Não há que enganar", afirmou o treinador num evento público. Um médio defensivo e um lateral direito... procuram-se. De preferência sem o Real Madrid saber.

Três a voar

Arda Guler era aposta do Barça, mas foi para o Real Madrid. Messi também era alvo, mas voou para Miami, enquanto Brozovic cedeu ao brilho do dinheiro saudita e rumou ao Al Nassr, de Luís Castro. Três reveses recentes na corrida do Barça a reforços.