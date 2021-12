Surto de covid-19 no Tottenham: oito jogadores e outros cinco infetados

As regras da UEFA determinam que uma partida pode ser realizada desde que os clubes tenham pelo menos 13 jogadores seniores disponíveis, incluindo, pelo menos, um guarda-redes.

O treinador do Tottenham, Antonio Conte, revelou esta quarta-feira que oito jogadores e cinco membros da equipa técnica do clube londrino testaram positivo ao novo coronavírus, na véspera do duelo com o Rennes para a Liga Conferência Europa.

"Todos os dias temos pessoas com covid. A situação é séria. Claro que estamos um pouco assustados, porque não sabemos o que vai acontecer", lançou o técnico italiano na conferência de imprensa de lançamento do encontro europeu.

