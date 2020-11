Surto de covid-19 no Palmeiras com mais um jogador. São sete no total

Equipa do técnico Abel Ferreira já soma agora sete casos de positivos ao coronavírus no plantel

A lista de infetados pelo coronavírus não pára de crescer no Palmeiras. Após seis atletas já terem testados positivos para a covid-19, este domingo o clube anunciou que Gabriel Veron também está com a doença e será mais um ausente para Abel Ferreira nas próximas jornadas do Campeonato Brasileiro e também pela Taça do Brasil.

O atleta de 18 anos foi titular na vitória por 2-0 sobre o Fluminense, neste sábado, no Allianz Parque. Entretanto, não vai poder estar no relvado para o jogo decisivo contra o Ceará, na próxima quarta-feira, pelos quartos de final da Taça do Brasil - o Verdão tem vantagem porque venceu o jogo de ida por 3-0.

O treinador português irá mesmo precisar dessa vantagem. Afinal, além de Veron, ele perdeu também neste sábado o defesa-esquerdo Matías Viña, que estava cedido à Seleção do Uruguai e também testou positivo. Antes, já estavam infetados no Palmeiras Luan e Gabriel Menino, seguidos pelos médio Danilo e os avançados Rony e Gabriel Silva.

Os casos de covid-19 não se restringem apenas ao Palmeiras. Somente na atual 21ª jornada do Brasileirão, a competição contabilizou até aqui 45 casos, entre jogadores e treinadores.