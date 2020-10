Surto de covid-19 no Lyon: além de Anthony Lopes, também os Sub-19

Autoridades detetaram vários casos entre os jogadores e técnicos dos sub-19

A imprensa francesa dá conta, hoje, de um pequeo surto no Lyon, após os casos do português Anthony Lopes e de Léo Dubois, ambos afastados do encontro entre Portugal e a França para a Liga das NAções, por se encontrarem infetados com covid-19.

Da equipa principal do Lyon, também Maxence Caqueret está isolado pela mesma razão, mas o que parece mais preocupante é o facto de vários jogadores, técnicos e staff do centro de trabalho lionês terem testado positivo à infeção.

De tal forma que o encontro entre as equipas Sub-19 do Lyon e do Sochaux, marcada para domingo, teve de ser adiada, acontecendo o mesmo noutros encontros dos escalões de formação.