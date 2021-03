Surto de covid-19 no Corinthians: são 19 casos na equipa principal

Entre atletas e elementos do staff, clube paulista conta quase duas dezenas de casos positivos.

Com o campeonato brasileiro encerrado - o Flamengo sagrou-se campeão -, o Corinthians anunciou na terça-feira que está a contas com um surto de covid-19 na equipa principal.

De acordo com nota divulgada pelo clube paulista, a ronda de testes levada a cabo na segunda-feira detetou oito jogadores e 11 elementos do staff infetados.

"Todos foram afastados e seguem isolados sob os cuidados do Departamento Médico do clube. Apenas alguns dos infetados estão com sintomas e fizeram exames complementares no Hospital São Luiz, unidade Morumbi", pode ler-se no comunicado do Corinthians, que revelou a identidade dos futebolistas que acusaram positivo: Cássio, Guilherme, Fábio Santos, Fagner, Raul Gustavo, Gabriel, Ramiro e Cauê.