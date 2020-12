Surto de covid-19 leva ao adiamento do Aston Villa-Newcastle

Aumento significativo de casos positivos no centro de treinos dos magpies levou ao isolamento de inúmeros jogadores e membros do staff

Em comunicado partilhado no seu sítio oficial, o Newcastle confirmou esta terça-feira que a visita ao terreno do Aston Villa, marcada para sexta-feira, será adiada devido a um surto de covid-19 no seu centro de treinos. De acordo com o clube do Norte de Inglaterra existiu uma escalada de casos positivos entre "vários" jogadores e membros do staff, cujos nomes não foram revelados, que obrigou o clube a pedir a marcação do jogo para outra data, algo a que a Premier League acedeu.