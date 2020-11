Surto de covid-19 atinge campeonato brasileiro

Surto de casos positivos de covid-19 provoca 45 ausências nesta jornada do Campeonato Brasileiro

Com mais de 160 mil mortes registradas em razão do coronavírus, o Brasil é um dos países que mais sofrem no mundo em face da pandemia. Somente nas últimas 24 horas, foram mais 29 052 casos positivos de covid-19. E no âmbito desportivo não é diferente. O reflexo está no Campeonato Brasileiro: nesta 21ª jornada, são 45 ausências, entre jogadores e treinadores.

O Santos é a equipa mais prejudicada. O clube tem o técnico Cuca afastado, além de outros dez atletas, que são desfalques para enfrentar o Internacional neste sábado. O Internacional, por sua vez, também tem dois infetados.

Situação alarmante também passam as equipas comandadas pelos técnicos portugueses. O Vasco, de Ricardo Sá Pinto, enfrentou o Sport na Ilha do Retiro, no Recife, sem quatro jogadores. O adversário, o Sport, perdeu um central.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, tem cinco casos positivos no plantel. Depois de Luan e Gabriel Menino, o Palmeiras de Abel Ferreira anunciou a infeção do médio Danilo e dos avançados Rony e Gabriel Silva - os três assintomáticos e prontamente isolados.

Para enfrentar o Bahia na próxima segunda-feira, o Coritiba perdeu o técnico Rodrigo Santana, além de outros cinco jogadores. O Ceará, que enfrenta o Grémio neste sábado, soma outros dois pela mesma razão. Corinthians, Fortaleza, São Paulo, Botafogo, Fluminense e Atlético-MG são outros clubes com problemas com o coronavírus no plantel.

Em nenhum momento, cogitou-se, oficialmente, adiar a jornada no Brasil - o que chegou a acontecer na jornada de abertura do Brasileiro em agosto, quando o Goiás teve 10 infetados e o jogo contra o São Paulo acabou adiado.

Casos de covid-19 no Brasileirão

Santos (12)

Cuca (técnico), ngelo, Vladimir, João Paulo, Lucas Veríssimo, Madson, Diego Pituca, Jobson, Jean Mota, Alison, Sandry e Alex);

Coritiba (10)

Rodrigo Santana (técnico), Matheus Galdezani, Nathan Silva, Patrick Vieira, Matheus Bueno, Ricardo Oliveira, Nathan, Muralha e mais dois não divulgados

Palmeiras (5)

Danilo, Rony, Gabriel Silva, Luan e Gabriel Menino;

Vasco (4)

Leandro Castan, Miranda, Carlinhos e Ribamar;

Ceará (2)

Eduardo Brock e Vina;

Internacional (2)

Patrick e Nonato;

Corinthians (2)

Jô e Mateus Vital;

Fluminense: (2)

Fernando Pacheco e Yago;

Fortaleza (2)

Osvaldo e Yuri César;

Atlético-MG (1)

Sávio;

São Paulo (1)

Tchê Tchê;

Botafogo: (1)

Walery;

Sport (1)

Rafael Thyere.