O Santos venceu na casa do Bragantino por 2-0, em jogo que fechou a 32.ª jornada do Brasileirão. Nos minutos finais da partida, foi assinalada uma grande penalidade a favor dos visitantes, com Sandry a ser chamado à conversão. Entretanto, o árbitro decidiu rever as imagens do lance e apitou, assinalando a pausa para ir ao VAR. O médio, ao ouvir o apito, confundiu-se e marcou um golo... que acabou anulado.

Veja o momento: