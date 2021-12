Surpresas em Espanha: Granada eliminado e Getafe goleado por 5-0

Bétis e Valência confirmaram favoritismo e passagem à próxima fase

O Granada perdeu esta quinta-feira com o Mancha Real, quarta divisão espanhola de futebol, e despediu-se da Taça de Espanha, tal como o Getafe, goleado pelo Atlético Baleares, terceiro escalão, na segunda eliminatória da fase final da prova.

Com o guarda-redes português Luís Maximiano, habitual titular, sentado no banco de suplentes, o Granada foi eliminado com um golo do atacante José Enrique, aos 21 minutos, enquanto o Getafe, reduzido a 10 a partir dos 32 minutos, após expulsão do uruguaio Erick Cabaco, levou com chapa cinco do Atlético Baleares: Orfila (06 e 44 minutos), Dioni (68), Martínez (70) e Vinicius Tanque (89), que passou pelo futebol português em 2018/19 ao serviço do Mafra, foram os marcadores de serviço.

Nos outros jogos do dia, os favoritos Bétis, Maiorca, Valência, Osasuna e Cádiz impuseram a 'lei do mais forte' e seguem em frente na competição.

O Bétis, com William Carvalho no onze titular e o guarda-redes Rui Silva no banco, venceu o Talavera por 4-2, após prolongamento, e o Valência, com Gonçalo Guedes a suplente não utilizado, derrotou o Arenteiro por 3-1, também já no tempo extra do jogo.

Por seu turno, o Maiorca despachou o Llanera com meia dúzia de golos (6-0), o Osasuna impôs-se ao Deportivo (2-1) e o Cádiz afastou o Albacete (1-0).