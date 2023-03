Surpresa? Nem por isso. Escócia vence Espanha

Num outro jogo do grupo D, a Noruega sem Haaland, mas com Aursnes, empatou com a Geórgia

A Escócia surpreendeu a Espanha, com um triunfo em casa por 2-0, e somou o segundo triunfo no arranque do Grupo A do apuramento para o Euro'2024.

O médio Scott McTominay foi a grande figura do encontro, ao anotar os dois golos, aos 7 e 51 minutos, marcando pela quarta vez em dois jogos no apuramento, depois de ter feito um bis no triunfo sobre Chipre (3-0).

Ao segundo encontro à frente da seleção espanhola, duas vezes campeã europeia, o novo selecionador Luis de la Fuente sofreu a primeira derrota.

A Escócia lidera o Grupo A, com seis pontos, mais três do que a Espanha, com a Noruega e a Geórgia (menos um jogo) a somarem o primeiro ponto, com um empate a um golo, enquanto o Chipre, com apenas um jogo, ainda não pontuou.

Sem a sua grande figura, o avançado Erling Haaland, a Noruega colocou-se em vantagem na Geórgia, com um golo Alexander Sorloth (15), após assistência do benfiquista Fredrik Aursnes, mas a equipa da casa empatou por Georges Mikautadze (60).