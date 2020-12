Surpresa na Taça da Alemanha: Bochum elimina Mainz

Já no único desafio entre equipas do principal escalão do futebol germânico, o Estugarda impôs-se ao Friburgo por 1-0,

O Bochum, da segunda divisão do futebol alemão, protagonizou na quarta-feira a maior surpresa na segunda eliminatória da Taça, recuperando fora de desvantagem de dois golos para se impor, no desempate por penáltis, ao Mainz.

O penúltimo classificado da Liga esteve a ganhar 2-0 em casa, contudo, o quarto classificado da segunda divisão recuperou e empatou 2-2, aos 90+4.

Aos 95, já no tempo extra, o Bochum ficou reduzido a 10 elementos, mas aguentou até ao desempate por penáltis, nos quais marcou três e o adversário falhou outros tantos.

Na terça-feira, tinham sido o Greuther Furth e o Paderborn, também do escalão secundário, a afastar, respetivamente, Hoffenheim e Union Berlim.

No único desafio entre equipas do principal escalão do futebol germânico, o Estugarda impôs-se ao Friburgo por 1-0, com tento solitário do avançado austríaco Sasa Kalajdzic, aos 15 minutos, concluindo triangulação ofensiva na cara do guarda-redes.

Em casa do Hannover, que jogou muitos anos entre os "grandes" alemães, o Werder Bremen impôs-se por concludente 3-0.

O resultado mais desnivelado foi conseguido pelo Wolfsburgo, com goleada por 4-0 ao Sandhausen.