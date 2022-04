Surpresa na Áustria: avançam com o nome do próximo selecionador

Treinador do Manchester United, Ralf Rangnick, apontado ao comando técnico da seleção daquele país.

Ralf Rangnick deverá ser o próximo selecionador da Áustria. De acordo com o jornal "Kurier", decorrerá na sexta-feira uma reunião do comité executivo da Federação Austríaca de Futebol que deverá resultar na nomeação do atual treinador do Manchester United como o novo selecionador daquele país.

Ainda de acordo com o mesmo órgão de comunicação social, o treinador alemão é o grande favorito para o cargo, existindo já um acordo para que assuma a equipa. No entanto, Ralf Rangnick, que terá Ten Hag como sucessor no comando técnico dos "red devils", permanecerá ligado ao emblema inglês, como diretor desportivo.