Surpresa na Alemanha: Dortmund cai na Taça contra equipa de segundo escalão

Triunfo do St Pauli, por 2-1, diante do Dortmund. Haaland reduziu o marcador, mas golo do norueuguês foi insuficiente

Está consumada uma grande surpresa no futebol alemão. O Dortmund, detentor do troféu, foi eliminado da Taça da Alemanha, depois de perder, por 2-1, na casa do St Pauli.

Ao intervalo, a equipa de Marco Rose perdia por 2-0, depois dos golos de Amenyido e do autogolo de Witsel. Haaland reduziu perto do intervalo, mas foi insuficiente para evitar a eliminação.

Recorde-se que o Bayern de Munique também já tinha sido eliminado na anterior eliminatória, diante do Monchengladbach, por 5-0.