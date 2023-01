Surpresa: Manchester City está fora da Taça da Liga inglesa

Wolverhampton também saiu de cena na prova esta quarta-feira.

O Manchester City foi afastado nos quartos de final da Taça da Liga, ao perder com o lanterna vermelha da Liga inglesa de futebol, o Southampton, por 2-0.

No outro jogo da competição disputado esta quarta-feira, o Nottingham Forest superou o Wolverhampton nas grandes penalidades, com 4-3 após 1-1 no final do prolongamento.

Quádruplo vencedor da competição entre 2018 e 2021, o City não conseguiu ultrapassar uma primeira parte totalmente falhada, ainda para mais com Erling Haaland, Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez, Bernardo Silva e Rodri 'poupados' no banco de suplentes.

Ainda assim, Kyle Walker, Aymeric Laporte, Ilkay Gündogan, Phil Foden, Jack Grealish, Julian Álvarez e João Cancelo (único português na equipa) foram titulares, o que em princípio devia bastar para o último da Premier League.

O jovem francês Sekou Mara, de 20 anos, abriu o marcador, aos 23 minutos, e Moussa Djenepo fez o segundo do Southampton, aos 28, com um 'chapéu' a 30 metros.

Nem com a entrada de algumas vedetas, como De Bruyne (46), Haaland (56) e Rodri (63), o City inverteu a 'sorte' do jogo, terminando sem qualquer remate enquadrado.

Em Nottingham, houve equilíbrio entre Forest e Wolverhampton, pelo que sem surpresas se chegou aos penáltis.

Willy Boly adiantou a equipa da casa aos 18 minutos e Raúl Jiménez empatou, aos 64.

Oito portugueses jogaram hoje pelo Wolverhampton: José Sá, Nélson Semedo, Toti, João Moutinho, Matheus Nunes, Gonçalo Guedes, Daniel Podence e Rúben Neves.

Rúben Neves foi um dos que falhou o penálti, enquanto Podence e Matheus Nunes remataram com êxito.