Surpresa: Hungria vence em casa a Inglaterra para a Liga das Nações

Encontro relativo à primeira jornada do grupo A3 da terceira edição da prova.

A Hungria recebeu e venceu a vice-campeã europeia Inglaterra por 1-0, numa partida que inaugurou o grupo A3 da terceira edição da Liga das Nações.

No Puskás Aréna, em Budapeste, num encontro arbitrado pelo português Artur Soares Dias, a seleção magiar apontou o único golo do desafio à passagem do minuto 66, quando Dominik Szoboszlai, jogador de 21 anos do Leipzig, bateu Jordan Pickford através da marcação de uma grande penalidade.

Com este resultado, a congénere húngara assume a liderança do grupo A3, enquanto a formação dos "três leões", que não perdia há 22 jogos consecutivos (foi derrotada pela Itália na final do Euro 2020 mas apenas no desempate por penáltis) vê a sua invencibilidade chegar ao fim. O outro duelo deste grupo está agendado para hoje, em Bolonha, e irá opor a campeã da Europa Itália à seleção da Alemanha.