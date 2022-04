"Surpreende-me que Ramos queira ficar no PSG ganhando mais de um milhão de euros por mês"

Declarações de Jérôme Rothen, antigo jogador do emblema parisiense.

Sergio Ramos voltou no domingo a jogar ao serviço do PSG, passado dois meses e meio, na goleada caseira (5-1) sobre o Lorient. Tendo trocado o Real Madrid pelo emblema parisiense no mercado de transferências de verão de 2021, o central espanhol não tem tido vida fácil em França, estando de fora por lesão durante grande parte da temporada, e Jérôme Rothen, antigo jogador do clube, não poupou nas críticas ao ex-"merengue".

"Antes do jogo, [Sergio] Ramos disse-nos que quer ficar. Surpreende-me que queira ficar, ganhando mais de um milhão de euros por mês... Que tenha ganho tudo, ok, mas cala-te, fica no clube e faz o trabalho no campo", afirmou na "RMC Sports".

De salientar que Ramos soma apenas seis jogos disputados pelo PSG, num total de 301 minutos, tendo um golo marcado.

O ex-médio também falou sobre a situação de Kylian Mbappé, cujo futuro é uma incógnita. "Está muito apegado ao PSG e muito afetado pela eliminação com o Real Madrid. Vem de Bondy, um jovem dos subúrbios, claro que podes ter o PSG no teu coração. Quiçá espere que os dirigentes se têm conta dos seus erros", disse Rothen.