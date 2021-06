"Surgiram Barcelona, United, Tottenham... Não me deixaram sair e depois fui para os Wolves"

Willian José, avançado brasileiro, confessa-se desiludido com a forma como foi tratado pela Real Sociedad.

Outrora uma das principais figuras da Real Sociedad, Willian José passou a segunda metade da última época cedido ao Wolverhampton, onde trabalhou com o treinador português Nuno Espírito Santo. Em entrevista ao jornal "Noticias de Gipuzkoa", o avançado brasileiro admitiu estar desapontado com a forma como foi tratado no emblema basco e garantiu: não tenciona continuar no Anoeta.

"Acho que não fui bem tratado. Esperava um pouco mais. Quando assinei o meu último contrato com a Real, quando renovei, tinha dito a Roberto Olabe que havia algumas equipas interessadas, da Premier League e também de La Liga. Falei com o Roberto e ele disse-me que se uma grande equipa viesse, que jogasse na Liga dos Campeões, ele me deixaria ir. Estava tranquilo. Foi quando veio a oferta Tottenham, uma grande equipa da Premier League, que estava a jogar na Champions. Tinha o sonho de jogar na Premier League e foi uma oportunidade muito boa para mim. Não andava a jogar tanto como antes no Real e vi que era tempo de mudar. E eles não me deixaram sair", começou por contar Willian José, revelando a existência de outras ofertas.

"Depois veio o Barcelona e uma oferta do Manchester United. Vi que era uma oportunidade que não podia deixar passar, porque a vida é assim. É preciso aproveitar as oportunidades e eu vi que era a oportunidade certa. Consegui falar com Mourinho e queria mesmo ir a Tottenham. Disse-lhe que queria ir com eles e eles ficaram encantados com a possibilidade de contarem comigo. As coisas não resultaram e este ano deixaram-me sair para os Wolves. Não compreendo por que é que há alguns meses não me deixaram sair por 23 milhões e agora deixaram sair por empréstimo. O futebol é por vezes difícil de compreender", prosseguiu o internacional canarinho, de 29 anos, que diz ter-se sentido obrigado a esclarecer a sua situação na praça pública.

"Não fiquei contente, claro. Houve muitas mentiras. Eu não queria dar entrevistas, mas as pessoas estavam a dizer um monte de disparates, um monte de mentiras. E as pessoas do clube também não falaram de tudo o que eu tinha passado. De outra forma, os adeptos nunca iriam saber a verdade. Eles estarão sempre com o clube e não sabem de tudo o que acontece com os jogadores. Já passei por momentos muito difíceis", rematou, vincando: "Não tenciono continuar aqui [na Real]."

Pelos Wolves, Willian José apontou apenas um golo em 18 participações.