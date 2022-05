Supremo Tribunal espanhol confirma quatro anos de prisão para agente que transferiu Casillas

Santos Márquez González, agente que transferiu Iker Casillas para o FC Porto em 2015, enganou, de acordo com a sentença, o seu ex-sócio Jorge Ignacio S.

O Supremo Tribunal espanhol confirmou a pena de quatro anos de prisão para Santos Márquez González, agente que transferiu Iker Casillas para o FC Porto em 2015, informa a agência EFE esta terça-feira. Em causa um crime de fraude agravada na transferência que trouxe o antigo guarda-redes para o emblema azul e branco.

Recorde-se que o agente enganou, de acordo com a sentença, o seu ex-sócio Jorge Ignacio S., que convenceu (em 2014) que o guarda-redes Iker Casillas, então no Real Madrid, queria assinar por uma equipa dos Estados Unidos, iniciando depois contactos como "agente livre" com vista à transferência do ex-guardião espanhol para o FC Porto, já em 2015.

O tribunal negou então o recurso que condena Santos Márquez, pelo que o representante de futebolistas está impedido de exercer a profissão e foi ainda multado em 2 166 euros, além dos 115 666 euros de indemnização à empresa Mallorca Viva, S.L., propriedade do ex-agente.