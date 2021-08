Suplente de Rúben Dias disputado por Real Madrid e Juventus... por valor milionário

O Manchester City permitirá que Aymeric Laporte deixe o clube a troco de 70 milhões de euros.

Suplente de Rúben Dias e John Stones no Manchester City, Aymeric Laporte pode estar com os dias contados na equipa. De acordo com o jornal inglês "Daily Mail", os blues aceitam libertar o defesa de 27 anos, desde que a troco de 70 milhões de euros.

Os principais candidatos a contratar o jogador espanhol seriam o Real Madrid e a Juventus. Laporte perdeu espaço desde a chegada de Rúben Dias na última época. Com um elevado salário, poderia ser uma das estratégias do City para abrir caminho para a chegada de Harry Kane, que negoceia a saída do Tottenham.

Pep Guardiola, treinador do City, admitiu que o clube pode negociar "três ou quatro" estrelas, que estavam insatisfeitas com o tempo de jogo. Um desses jogadores a sair pode ser, inclusive, o médio português Bernardo Silva.