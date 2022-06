Suplente de Lewandowski segue exemplo do polaco e pede para sair do Bayern

Eric Choupo-Moting terá informado os responsáveis bávaros sobre a intenção de sair do clube

Depois da polémica envolta sobre Robert Lewandowski, o Bayern recebeu esta sexta-feira a informação de que Eric Choupo-Moting, habitual suplente do polaco, também pretende abandonar o clube neste verão, de acordo com o jornal Bild.

O avançado camaronês ainda tem um ano de contrato com os bávaros mas, à imagem do que sucede com Lewa, terá demonstrado a vontade de rumar a outras paragens.

Segundo a fonte, Choupo-Moting, de 33 anos, foi alvo de uma proposta financeiramente apelativa oriunda do Catar, que pretenderá aceitar.

Caso se confirmem ambas as saídas, isto numa altura em que os alvos dos bávaros no mercado - Sadio Mané e Sasa Kalajdzic (Estugarda) - ainda não estão assegurados, apenas restaria o jovem Joshua Zirkzee como único avançado à disposição de Julian Nagelsmann.

Eric Choupo-Moting deu entrada no Bayern no verão de 2020, oriundo do PSG. Esta época, o dianteiro apontou nove golos e cinco assistências em 26 jogos realizados.