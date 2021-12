Supertaça sul-americana entre Palmeiras e Athletico Paranaense com data marcada

Redação com Lusa

A formação comandada por Abel Ferreira é detentora da Taça Libertadores, enquanto o Athletico Paranaense conquistou a Taça Sul-Americana.

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, e o Athletico Paranaense vão disputar a 30.ª edição da Supertaça sul-americana em fevereiro e março de 2022.

Através da conta oficial no Twitter, a CONMEBOL informou que a primeira mão da Recopa terá lugar em 23 de fevereiro do próximo ano, na Arena da Baixada, em Curitiba, e o segundo jogo será realizado uma semana depois, em 02 de março, no Palestra Itália, reduto dos palmeirenses, em São Paulo.

A formação comandada por Abel Ferreira é detentora da Taça Libertadores, a qual venceu pelo segundo ano seguido, batendo na final o Flamengo, enquanto o Athletico Paranaense conquistou a Taça Sul-Americana, depois de superar o Bragantino na decisão.

Na última edição da Supertaça Sul-Americana, os argentinos do Defensa y Justicia levaram a melhor sobre o Palmeiras e conquistaram o troféu.