Supertaça de Itália será disputada por quatro equipas

A Supertaça de Itália será disputada em formato de final four em 2024, à semelhança do que sucede com a Supertaça espanhola, com a participação de quatro equipas, anunciou a a liga italiana.

As quatro equipas com direito a disputar a Supertaça serão as duas primeiras classificadas do campeonato e as duas finalistas da Taça de Itália, quando até agora a competição tem sido disputada num único jogo entre o campeão em título e o vencedor da Taça transalpina.

Este formato com quatro equipas só está previsto entrar formalmente em vigor na próxima edição do troféu, em 2024, visto que, de acordo com um porta-voz da Liga italiana, o formato para os anos seguintes será decidido em outro momento.

A Serie A anunciou também que quatro das próximas seis edições do evento, incluindo as de 2024 e 2025, serão realizadas na Arábia Saudita, país que já recebeu três edições da Supercopa de Itália desde 2018, incluindo a última, conquistada pelo Inter , que bateu o rival Milan por 3-0, em janeiro de 2023.